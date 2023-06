COBURG. Am vergangenen Montag brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Erfurter Straße ein. Die Diebe stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld.

Bereits am letzten Montag, im Zeitraum von 8 bis 15.30 Uhr, drangen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Straße ein. Als die Bewohnerin nachhause kam, stellte sie fest, dass jemand am helllichten Tag ihre Türe aufgehebelt hatte. Nun fehlen ihr mehrere Hundert Euro Bargeld.

Die Ermittler der Kripo bitten die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Erfurter Straße in Coburg bemerkt? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450