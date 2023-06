1152 - Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin

Dillingen – Am Mittwoch (14.06.2023) gegen 07.20 Uhr kam es an der Kreuzung der Altheimer Straße/Große Allee zu einem Zusammenstoß zwischen einem 11-jährigen Schüler, der mit seinem Fahrrad in Richtung Bahnhof unterwegs war und einer entgegenkommenden, bislang unbekannten Fahrradfahrerin. Der 11-jährige Schüler stürzte daraufhin auf den Geh - und Radweg und blieb am Boden liegen. Die Unfallgegnerin setzte ihre Fahrt in Richtung Große Allee weiter fort. Der Schüler wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

1153 - Brand auf Grünstreifen

Donauwörth - Einen größeren Feuerwehreinsatz lösten am Nachmittag des gestrigen Mittwochs (14.06.2023), gegen 15.45 Uhr, mehrere Anrufe von Autofahrern bei der Notrufzentrale aus.

Am Berger Kreuz standen ca. 16 Quadratmeter des Grünstreifens neben der Fahrbahn in Flammen. Der Brand konnte durch 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Als Brandursache wurde eine andauernd heiße Außentemperatur in Verbindung mit unzulässig entsorgten Glasabfällen benannt. Der Schaden am Grünstreifen beläuft sich auf ca. 300 Euro. Weitere Sach- oder Personenschäden entstanden nicht.

Die Polizei appelliert an Bürgerinnen und Bürger ihre Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen, auch um wie hier entstandene Brände bei zudem warmen Temperaturen zu verhindern.