COBURG. Am Abend des 29. Mai, gegen 21.30 Uhr, und damit eine Stunde vor Beginn des Fackelumzugs des Coburger Convents wurde ein VW-Bus in der Straße „Glockenberg“ vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei Coburg hatte noch am gleichen Abend vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten nun erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Unmittelbar vor Bemerken des Brandes soll sich ein Unbekannter in der Nähe des Fahrzeugs aufgehalten haben. Danach entfernte sich der Mann in Richtung Ernestinum. Diese Person könnte in Zusammenhang mit der Tat stehen.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Schlaksige Statur

Zirka 180-185 cm groß

Bekleidet mit einer Jeans, einer grauen Jacke sowie einer Basecap

Wer kann Angaben zu der gesuchten Person machen oder hat in diesem Zusammenhang andere Auffälligkeiten im Umfeld des Brandortes bemerkt? Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.