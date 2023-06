KÖßLARN, LKR. PASSAU: Heute morgen ist in Kößlarn ein Frau auf tragische Weise bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Frau geriet unter ihr eigenes Auto.

Ein Ehepaar aus Kößlarn erwartete heute Morgen eine Lieferung Brennholz. Als der Lieferant gegen 07.30 Uhr erschien, parkte das Ehepaar ihre Fahrzeuge um, damit man das Brennholz vor dem Anwesen entladen könnte. Beim Umparken ereignete sich dann der tragische Vorfall. Die Frau fuhr mit ihrem Audi ein kleines Stück vom Fahrbahnrand auf die Straße. Dort stieg sie nochmals aus dem Wagen und ging hinter das Fahrzeug. Die Frau aus Kößlarn hatte dabei offenbar die Automatikschaltung nicht auf neutral gestellt, sondern versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt. Der Audi setzte sich deshalb von selbst in Bewegung, die Frau wurde vom rückwärtsfahrenden Auto umgestoßen und geriet unter den Wagen. Die anwesenden Personen eilten zu Hilfe und konnten nach kurzer Zeit die Frau unter dem Auto hervorholen. Zwischenzeitlich traf bereits der Notarzt per Rettungshubschrauber ein. Für die Kößlarnerin kam da allerdings schon jede Hilfe zu spät, sie ist an ihren Verletzungen gestorben. Die Polizei Bad Griesbach nahm den Unfall auf, von der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Audi wurde sichergestellt und wird unfalltechnisch untersucht. Die Polizei wurde von der Feuerwehr Kößlarn unterstützt, die den Verkehr umleitete und an der Unfallstelle technische Hilfe leistete. Die Unfallaufnahme dauerte bis in die Mittagsstunden.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Bad Griesbach i. Rottal, Tel: 08532 9606-0