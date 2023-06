PUCHHEIM, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK; Vergangenen Dienstag wurde ein 20-Jähriger von einem bislang Unbekannten attackiert und zur Übergabe seines Mobiltelefons aufgefordert. Aufgrund der geleisteten Gegenwehr ließ der Angreifer von seinem Opfer ab. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Der Geschädigte war am 13.06.2023 gegen 23 Uhr von Eichenau kommend zu Fuß auf dem Nachhauseweg in der Grünanlage Kreisel Eichenauer Straße / Allinger Straße unterwegs. Kurz vor Ende der Grünanlage auf Höhe des Laurenzerwegs wurde der 20-Jährige, der in Puchheim wohnt, von einem bislang Unbekannten angesprochen.

Der Täter verlangte die Herausgabe des Mobiltelefons des Geschädigten und schlug gleichzeitig auf diesen ein. Aufgrund der Gegenwehr ließ der Täter von seinem Opfer ab und entfernte sich in Richtung der Grünanlage.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 23 Jahre alt

ca. 190 cm groß

kräftig

sprach Hochdeutsch

bekleidet mit weißen Schuhen, blauer Jeans und schwarzer Sweatjacke

zum Tatzeitpunkt trug der Täter eine schwarze Sturmhaube

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter 08141/6120 entgegengenommen.