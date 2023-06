Exhibitionist tritt zwei Frauen entgegen - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. Bereits am Samstagmorgen trat ein bislang unbekannter zwei Frauen entgegen und manipulierte währenddessen an seinem Geschlechtsteil. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugenhinweise.

Wie die beiden Frauen der Polizei am Mittwoch mitgeteilt haben, hielten diese sich am Sonntag, gegen 07:00 Uhr, in der Treibgasse auf. Dort trat den beiden Frauen plötzlich ein unbekannter Mann entgegen, der sich selbst an seinem erigierten Geschlechtsteil manipulierte. Die beiden Zeuginnen entfernten sich umgehend von der Örtlichkeit.

Die gesuchte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Schlanke Statur

circa 30 Jahre alt

Circa 175 cm groß

Trug eine dunkelblaue Jogginghose und ein dunkles Langarmhemd über einem dunklen T-Shirt

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen zur Identität des Exhibitionisten und bittet Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Fahne angezündet - Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG. Am frühen Mittwochmorgen stellte ein Anwohner vor seinem Haus eine abgebrannte Fahne fest. Da eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kripo Aschaffenburg die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Mitteilung über die abgebrannte Fahne ging gegen 05:10 Uhr aus der Goldbacher Straße ein. Die Flagge, die zuvor an einem dortigen Fahnenmast angebracht war, wurde durch den oder die unbekannten Täter offenbar zuvor abgemacht und in der Folge auf dem Gehweg in Brand gesetzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Die Kripo Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Kraftstoff aus Lkw entwendet – Zeugen gesucht

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein bislang Unbekannter mehrere hundert Liter Diesel aus einem Lkw entwendet und konnte anschließend unerkannt flüchten. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Am Donnerstag hat ein Unbekannter in der Zeit von 00:00 Uhr und 02:10 Uhr, mehrere hundert Liter Diesel aus zwei Tanks eines geparkten Lkw abgezapft. Der Lkw stand geparkt auf einem Rastplatz nördlich von Großostheim an der Bundesstraße B469. Beim Diebstahl des Kraftstoffes lief eine nicht unerhebliche Menge der Flüssigkeit auf dem Boden aus, weshalb die verständigte Feuerwehr Großostheim die Flüssigkeit abbinden musste. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 1.200 Euro.



Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Ein bislang unbekannter hat in der Zeit von 26.05.2023 bis 05.06.2023 versucht, gewaltsam einen schwarzen BMW im Ulmenweg zu öffnen. Der Täter gelangte nicht ins Innere des Fahrzeugs, verursachte aber Schäden am Türschloss und am Türrahmen.

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Mittwoch hat zwischen 07:45 Uhr und 16:30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Audi im Pappelweg angefahren. Der Verursacher flüchtete und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an der vorderen Stoßstange des Fahrzeugs.

HEIMBUCHENTAL. In der Hauptstraße wurde zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 10:15 Uhr, ein roter Ford beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

LEIDERSBACH OT EBERSBACH. Ein Unbekannter hat am Mittwoch, zwischen 05:45 Uhr und 18:00 Uhr, einen geparkten, blauen BMW in der Weingartenstraße beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt.

ERLENBACH. In der Zeit von Dienstag, 22:30 Uhr, bis Mittwoch, 06:15 Uhr, hat ein bislang Unbekannter in der Silvanerstraße den Tankdeckel eines schwarzen VW Golf abgerissen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.