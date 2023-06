MARKTZEULN, LKR. LICHTENFELS. Um Tresore aufzubrechen stiegen Einbrecher Dienstagnacht in zwei Firmengebäude im Ortsteil Horb am Main ein. Der Beuteschaden ist gering. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte gewaltsam in zwei Firmengebäude im Ortsteil Horb am Main ein. In den Büroräumen gingen die Täter offenbar gezielt massive Tresore an. In einem Fall wurde versucht den Tresor mit einer Flex zu öffnen. Die Bemühungen verliefen allerdings erfolglos. Lediglich eine Geldkassette mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag wurde aus einem Schreibtisch entwendet. Der Sachschaden liegt in beiden Fällen im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge in oder um den Ortsteil Horb am Main gesehen? Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.