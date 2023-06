WINKELHAID. (696) In den Nächten zwischen Dienstag (13.06.2023) und Donnerstag (15.06.2023) brachen Unbekannte in mehrere Firmengebäude im Bereich Altdorf/Winkelhaid ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



In den Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch als auch von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in mehrere Firmengebäude im Bereich Altdorf und Winkelhaid ein.

Die Täter verschafften sich jeweils über Fenster Zugang in die Gebäude und entwendeten nach bisherigem Erkenntnisstand hauptsächlich Elektronikartikel und Elektrogeräte.

Bereits am Mittwoch gegen 01:40 Uhr brachen die Unbekannten in ein Geschäftsgebäude in Winkelhaid/Richthausen ein und verursachten im Innenraum erheblichen Sachschaden von ca. 10.000 €, weil sie unter anderem eine massive Stahltüre aufhebelten. Über den entstandenen Entwendungsschaden liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Von Mittwoch auf Donnerstag stiegen die Täter sowohl in ein Firmengebäude in der Straße „Zum Lichtblick“ in Winkelhaid als auch in zwei Firmengebäude am „Oberer Riedweg“ und in der „Werkstraße“ im Altdorfer Stadtteil Ludersheim ein. Dadurch entstand ebenfalls jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Auch hier kann über die Höhe der Entwendungsschäden noch keine endgültige Aussage getroffen werden, da über die offensichtlich entwendeten Elektroartikel hinaus erst der Bestand der Firmen überprüft werden muss.

Die Kriminalpolizei Schwabach führte jeweils eine Spurensicherung durch.

Die Polizeiinspektion Altdorf übernimmt die weitere Sachbearbeitung und prüft mögliche Tatzusammenhänge mit weiteren Einbrüchen sowohl im Bereich Schwarzenbruck als auch im westmittelfränkischen Raum.

Die Altdorfer Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 09187 9500 – 0.



Erstellt durch: Andreas Doktorowski / bl