OBERSCHNEIDING, LKR. STRAUBING-BOGEN. Erneut haben bislang unbekannte Täter eine Firma im östlichen Gemeindebereich heimgesucht und dabei u. a. Präzisionswerkzeuge und Metalle entwendet.

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch (14.06.2023) auf Donnerstag (15.06.2023) verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu dem metallverarbeitenden Betrieb in Siebenkofen und entwendeten neben Präzisionswerkzeuge hochwertige Metalle in Wert eines sechsstelligen Betrages. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und bittet die Bevölkerung im ihre Mithilfe

Zeugenaufruf

Personen, die zwischen Mittwoch, ca. 18.00 Uhr bis Donnerstag, 15.06.2023, etwa 06.00 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Ortsbereich von Siebenkofen bzw. in der näheren Umgebung von Siebenkofen beobachten haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing, Tel. 09421/868-0 oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Für die Ermittler können auch insbesondere Personen/Fahrzeuge von Bedeutung sein, die sich in den Tagen vor der Tat in verdächtiger Weise im Bereich Siebenkofen aufgehalten haben.

Veröffentlicht: 15.06.2023, 10.40 Uhr