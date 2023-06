GÜNZBURG. Am Dienstagnachmittag kam es im Ulmer Innenstadtbereich nach einem vorangegangenen Schockanruf (Vortäuschen einer Notsituation durch Anrufbetrüger) zu einer Übergabe von circa 40.000 Euro Bargeld an bislang unbekannte Täter.

Die Masche des „Schockanrufs“

Die sogenannten „Schockanrufe“ setzen darauf, die Opfer zu unüberlegten Handlungen aufgrund des erzeugten Schockmoments zu bewegen. Durch geschickte Gesprächsführung der Täter werden die Opfer psychisch unter Druck gesetzt und so zu unreflektierten Geldzahlungen gedrängt. Den Geschädigten wird vorgetäuscht, dass sich Verwandter oder naher Bekannter in einer Notlage oder Gefahr befände, die nur durch finanzielle Hilfe der Opfer abgewendet werden kann.

Oft wird hier die Geschichte von einem durch den Angehörigen verursachten tödlichen Verkehrsunfall erzählt. Ein vermeintlicher Polizist oder Staatsanwalt gibt vor, dass eine Haftstrafe nur durch die Zahlung einer hohen Kaution abgewendet werden könne.

Der Fall aus dem Landkreis Günzburg

Eine 57-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Günzburg erhielt am späten Mittag des 13.06.2023 zunächst einen Anruf auf ihrem Haustelefon. Das Gegenüber, das sich als Polizeibeamter vorstellte, gab an, die Tochter der Geschädigten habe einen Unfall verursacht, bei dem eine schwangere Frau angefahren wurde und im weiteren Verlauf ihr ungeborenes Kind verloren hätte. Um die Untersuchungshaft ihrer Tochter zu vermeiden, wurde die Geschädigte dazu aufgefordert, 40.000 Euro Bargeld am Amtsgericht in Ulm an einen Mitarbeiter der Justiz zu übergeben. Das geschockte Opfer schenkte der sehr professionell agierenden Täterschaft Glauben und begab sich im Anschluss mit dem besagten Geldbetrag zum vereinbarten Treffpunkt, der jedoch kurze Zeit vor ihrem Eintreffen geändert wurde. Die Geschädigte sollte nun die Herdbruckerstraße im Ulmer Stadtgebiet aufsuchen. Hier traf kurze Zeit später ein vermeintlicher Mitarbeiter der Justiz ein, an den die Geschädigte das Geld auf öffentlicher Straße übergab. Passanten, die auf die Situation aufmerksam wurden und diese durchschauten, verständigten im weiteren Verlauf den Polizeinotruf. Nachdem eine erste Anzeigenaufnahme durch den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Ulm erfolgt war, wurden die Ermittlungen zwischenzeitlich durch die örtlich zuständige Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen.

Zeugen, insbesondere Zeugen, die Angaben zur Geldübergabe in der Ulmer Herdbruckerstraße am 13.06.2023, gegen 15:30 Uhr bis 15:50 Uhr machen können, werden gebeten, sich direkt mit der Kriminalpolizei Neu-Ulm (Tel.: 0731/8013-0) in Verbindung zu setzen.

Vor allem sind hier Hinweise zum Geldabholer von großer Bedeutung, der als circa 60 Jahre alter Mann mit kurzen schwarzen Haaren, Drei-Tage-Bart und gebräuntem Teint beschrieben werden kann. Er trug zur Tatzeit eine Jeans, ein weißes T-Shirt sowie eine Umhängetasche. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).