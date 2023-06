GARS AM INN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am späten Mittwochnachmittag, 14. Juni 2023, brach in einem Stallgebäude, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Dorfstraße ein Feuer aus. Bei dem Brand wurden nach aktuellen Erkenntnissen vier Personen leicht verletzt, der entstandene Sachschaden dürfte sich im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am 14.06.2023, gegen 16:55 Uhr, ging bei der integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen in Brand stehenden Dachboden, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen, in Gars am Inn ein. Nach Ankunft der alarmierten Feuerwehren konnte festgestellt werden, dass der Dachboden im Bereich der Stallung des Anwesens in Vollbrand geraten war. Die eingesetzten Kräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindern. Dennoch brannte der Dachboden im Bereich der Stallung komplett aus.

Auf Grund der starken Rauchentwicklung wurden vier Personen leicht verletzt. Die in dem Stall untergebrachten Tiere wurden frühzeitig „evakuiert“ und blieben unverletzt.

Die ersten Ermittlungen wurden durch die örtliche Polizeistation Haag sowie dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein aufgenommen. Die weiteren Untersuchungen erfolgen nun durch die zuständigen Brandfahnder der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein. Die Brandursache ist bis dato noch unklar, jedoch liegen den Ermittlern bislang keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Kriminalpolizei im hohen sechsstelligen Bereich.