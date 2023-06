WÜRZBURG. Rund 60 Teilnehmer haben am Mittwochabend an einer Versammlung des Bündnisses der Letzten Generation in der Würzburger Innenstadt teilgenommen. Mit einer Auftaktkundgebung an der Friedensbrücke begann gegen 18:00 Uhr die friedlich verlaufende Versammlung und endete kurz nach 19:15 Uhr vor dem Gebäude der Polizeiinspektion Würzburg-Land.

