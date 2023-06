FÜRTH. (694) Wie mit Meldung 653 am 01.06.2023 berichtet, kam es am 31.05.2023 aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Streit zwischen drei Personen in der Fürther Südstadt, bei dem zwei Männer ihren Kontrahenten mit einem Messer angriffen. Gegen die Tatverdächtigen wurde mittlerweile Haftbefehl erlassen.



Gegen 16:50 Uhr befanden sich drei Männer (19, 26, 39) in der Wohnung eines Bekannten in der Herrnstraße. Aus noch unbekannten Gründen entwickelte sich ein heftiger Streit zwischen den Personen, in dessen Verlauf die beiden 19- und 26-Jährigen den 39-jährigen Mann mit einem Messer angriffen und anschließend flüchteten. Das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Fürth und des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) nahmen im Zuge einer eingeleiteten Fahndung die Tatverdächtigen in der Stübacher Straße in Nürnberg fest.



Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürth führten zur Stellung eines Haftantrages gegen die beiden Tatverdächtigen. Der 26-jährige Mann wurde am Montag (12.06.2023) dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ. Seinen 19-jährigen Komplizen führten die Beamten am Folgetag (13.06.2023) vor. Hier erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.



Erstellt durch: Janine Mendel