VILSHOFEN A. D. DONAU, FÜRSTENZELL, LKR. PASSAU. Am 13.06.2023 kam es im Landkreis Passau zu zwei Schockanrufen. Die Betrüger konnten eines der Opfer dazu bewegen, im Verlauf des Anrufes Bargeld und Wertgegenstände zu übergeben. Das zweite Opfer ging nicht auf die Forderungen der Täter ein. Ob es sich in beiden Fällen um die selben Betrüger handelt, ist derzeit nicht bekannt.

Gegen 10.30 Uhr erhielt ein 88-jähriger aus Vilshofen a. d. Donau einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen mit Täterfestnahmen gekommen sei. Er solle deshalb sein Bargeld und seine Wertsachen in einen Behälter mit Deckel legen und diesen vor die Tür stellen. Der Behälter werde von einem weiteren vermeintlichen Polizeibeamten abgeholt und nach einer Registrierung wieder zurückgebracht. Der 88-jährige ging nicht darauf ein. Gegen 17.00 Uhr erhielt er einen erneuten Anruf, den er unmittelbar beendete. Jedoch läutete es zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr an seiner Haustür. Er öffnete nicht, konnte aber einen Mann vor der Tür erkennen.

Beschreibung des vermeintlichen Abholers:

Der männliche vermeintliche Abholer wurde von dem 88-jährigen wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, europäisches Aussehen, sportliche Statur, keine Brille und kein Bart, schwarz gekleidet mit weißer Aufschrift oder Zeichen auf dem Oberteil, Base-Cap mit weißer Aufschrift. Er telefonierte währenddessen mit dem Mobiltelefon.

Zeugenaufruf:

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen, die sich zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr im Bereich Hördt und der Hördterbergstraße aufhielten, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Vilshofen a. d. Donau unter der 08541/9613-0 zu melden.

Gegen 13.30 Uhr erhielt eine 46-jährige aus Fürstenzell ebenfalls einen Anruf in betrügerischer Absicht. Die beiden Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und äußerten ebenfalls, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden seien, bei denen eine Liste mit weiteren Zieladressen aufgefunden worden sei. Darunter habe sich auch die Adresse der 46-jährigen befunden. Ihr wurde gesagt, dass sie ihr Bargeld und ihre Wertsachen in einen Behälter mit Deckel geben und vor die Tür stellen solle. Dieser werde von einem weiteren vermeintlichen Polizeibeamten abgeholt. Bei der Staatsanwaltschaft würden ihre Sachen registriert werden. Anschließend bekäme sie diese wieder zurück. Die 46-jährige leistete den Anweisungen des Anrufers Folge und deponierte Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert eines mittleren vierstelligen Betrages in einem Behälter. Dieser wurde schließlich gegen 17.30 Uhr von einem unbekannten Täter abgeholt. Anschließend beendete der Betrüger das Telefonat.

Beschreibung des Abholers:

Der männliche Abholer wurde von der 46-jährigen wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, normale Statur, helle Hautfarbe, dunkle Haare, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem Pulli.

Zeugenaufruf:

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen, die sich gegen 17.30 Uhr im Bereich Fürstenzell Kleintann aufhielten, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Passau unter der 0851/9511-0 zu melden.

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHKin Andrea Kerler-Simeth, 09421/868-1015

Veröffentlicht am: 14.06.2023, 15:30 Uhr