1144 – Nach der Kontrolle war die Weiterfahrt beendet

BAB A8 / Zusmarshausen / FR Stuttgart – Am gestrigen Dienstag (13.06.2023) kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei Gersthofen ein Gespann mit niederländischer Zulassung, das einen Staplerfahrzeug geladen hatte.

Gegen 14.00 Uhr kontrollierte die Streife des Autobahnpolizei den 24-Jährigen Lkw-Fahrer und seinen 26-Jährigen Beifahrer auf der A8. Bei der Kontrolle zeigte der 24-Jährige lediglich eine ID-Karte vor und gab an, dass sein Führerschein eventuell in den Niederlanden liege. Wie sich bei Abklärungen herausstellte, war der Mann noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis und wurde bereits vor zwei Wochen beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt. Als die Beamten ihn auf diesen Umstand ansprachen, fiel ihm ein, dass er noch nie einen Führerschein gemacht hat. Auch sein Beifahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis, sodass die Beamten die Weiterfahrt des Gespanns unterbanden.

Der 24-jährige Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Auch seinen Beifahrer erwartet eine Anzeige, weil er den 24-Jährigen fahren ließ, obwohl er offenbar wusste, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

1145 - Kaugummiautomat entwendet

Bobingen – Am Montag (12.06.2023) wurde ein Anwohner Am Rain gegen 23.20 Uhr aus dem Schlaf gerissen, als er verdächtige Geräusche vor seinem Anwesen hörte. Als er aus dem Fenster sah, konnte er zwei männliche Personen dabei beobachten, wie sich diese an einem Kaugummiautomat zu schaffen machten, diesen letztendlich samt einiger Latten von einem Gartenzaun rissen und mitnahmen. Die bislang unbekannten Täter konnten durch die Polizei trotz sofortiger Fahndung, nicht mehr festgestellt werden.

Die beiden Täter sind ca. 16 bis 17 Jahre alt und zwischen 160 und 170 cm groß. Einer war mit weißen Turnschuhen und der andere mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Der Diebstahlschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Zaun beträgt 150 Euro.

1146 - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Gessertshausen - Am Dienstag (13.06.2023) gegen 16.20 Uhr, war ein 22-jähriger Fahrer eines Ford-Kleintransporters mit seinem Fahrzeug auf der B 300 von Ustersbach in Richtung Gessertshausen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er ca. 300 Meter vor dem Ortseingang Gessertshausen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit zwei entgegenkommenden Pkws.

Zunächst streifte er seitlich den Hyundai eines 62-Jährigen. Durch die Streifkollision wurde der Hyundai in die Böschung geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Im Anschluss prallte der Kleintransporter frontal und seitlich gegen den Toyota einer 51-Jährigen. Beide entgegenkommenden Pkw-Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Den 62-jährigen brachte der Rettungshubschrauber schwerverletzt in das Uniklinikum Augsburg. Auch die 51-Jährige ist mit schweren Beinverletzungen in das Uniklinikum Augsburg und ihre 15-jährige Beifahrerin leichtverletzt in die Kinderklinik Augsburg eingeliefert worden. Der 22-jährige Unfallverursacher und zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst ebenfalls leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Die B 300 war von 16.20 Uhr bis 19.00 Uhr komplett gesperrt. Die Feuerwehren Diedorf, Fischach und Gessertshausen waren mit 51 Einsatzkräften vor Ort.