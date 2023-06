Bei der Vermissten handelt es sich um Fjona Dani aus dem Stadtteil Frauenland.

Nach einem Telefonat am Dienstagabend, bei dem die Jugendliche sich in Würzburg aufgehalten haben soll, verliert sich ihre Spur.



Nachdem sich die 16-Jährige möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, sucht die Würzburger Polizei zur Stunde nach dem Mädchen. Bei der Suche wird nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.



Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 162 cm groß bei schlanker Statur

Schulterlange, dunkelbraune, lockige Haare

Vermutlich bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einem schwarzen Oberteil

Trägt goldene Ohrringe und hat eine schwarze Handtasche bei sich

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 bei der Würzburger Polizei zu melden.