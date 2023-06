945. Bilanz zum Versammlungsgeschehen am Rosenkavalierplatz – Bogenhausen

Am Dienstag, 13.06.2023, fand im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr, eine Veranstaltung in der Münchner Stadtbibliothek am Rosenkavalierplatz statt. Diese Veranstaltung, bei der es um eine Lesung von zwei Drag-Queens ging, hatte bereits im Vorfeld zu einer großen öffentlichen Diskussion geführt. In Folge dessen waren für den Zeitraum auch insgesamt fünf Versammlungen vor Ort angemeldet, die thematisch einen Bezug zu dieser Veranstaltung hatten.

Die größte Versammlung hierbei war „München ist bunt“, bei der insgesamt an die 500 Teilnehmer festgestellt wurden. Daneben gab es noch eine Versammlung der AfD und einer Person aus der Querdenker-Szene, bei der letztendlich jeweils 100 Teilnehmer vor Ort waren. Bei der weiteren Versammlung „Stimme der Stillen e.V.“ waren insgesamt 25 Personen vor Ort und bei der fünften Versammlung, die auch von einer Person aus der Querdenker-Szene angemeldet worden war, befanden sich letztendlich drei Teilnehmer vor Ort. Die Versammlungen liefen dann ab 15:30 Uhr und waren bis 19:00 Uhr wieder beendet.

Im Anschluss formierte sich noch eine sechste Versammlung vor Ort, die sich für queeres Leben aussprach und bei der letztendlich noch 20 Teilnehmer dabei waren. Diese Spontanversammlung wurde dann auch gegen 20:45 Uhr wieder beendet.

Im Rahmen der Versammlung kam es erwartungsgemäß zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den thematisch konträren Teilnehmern. Auseinandersetzungen darüber hinaus oder größere Störaktionen konnten jedoch durch die starke Polizeipräsenz vor Ort frühzeitig unterbunden werden.

Gegen 17:00 Uhr kam es innerhalb der Stadtbibliothek zu einem Vorfall. Hier waren sieben Personen in die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek gelangt. Sie trugen T-Shirts mit einem Bezug zur Identitären Bewegung und wurden von den Angestellten dort der Polizei gemeldet. Die Einsatzkräfte brachten die sieben Personen dann wieder nach draußen und es wurden Identitätsfeststellungen durchgeführt. Alle sieben Personen haben nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruch zu erwarten.

Insgesamt sorgten rund 200 Einsatzkräfte der Polizei für die notwendige Betreuung der Veranstaltung und der Versammlungen vor Ort.

946. Pkw-Fahrer benutzt bei Drogentest synthetischen Urin – Altstadt

Am Dienstag, 13.06.2023, gegen 12:50 Uhr, fuhr ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in Landshut mit einem Porsche Pkw in der Löwengrube. Direkt vor dem Polizeipräsidium wollte er in eine leere Parklücke einparken. Dabei berührte er mit dem Pkw ein dort parkendes ziviles Einsatzfahrzeug der Münchner Polizei. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. Tausend Euro.

Bei der Unfallaufnahme durch die Münchner Polizei wurden bei dem Pkw-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Daraufhin sollte ein Urindrogentest durchgeführt werden. Bei der Durchführung bemerkten die Beamten, dass der Pkw-Fahrer einen Beutel mit synthetischem Urin mit sich führte und diesen bei der Abgabe nutzte.

Daraufhin wurde ein weiterer Test mit richtigem Urin durchgeführt, der den Verdacht einer Drogeneinnahme (Kokain) bestätigte. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Nach einer Anzeigenerstattung wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs wurde der 42-Jährige wieder entlassen. Der Porsche Pkw wurde zur Polizeiverwahrstelle abgeschleppt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

947. Brandstiftung an einem Motorroller – Hadern

Am Dienstag, 13.06.2023, gegen 19:30 Uhr, alarmierten mehrere Anwohner im Bereich der Ludlstraße den Notruf und sie teilten mit, dass ein dort auf einem Schotterweg stehender Motorroller (Piaggio) brennen würde.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu der Örtlichkeit geschickt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Zeugen teilten mit, dass sie kurz nachdem sie den Brand bemerkt hatten, mehrere jüngere Personen gesehen hätten, die sich schnell aus der Gegend entfernt hätten. Eine Fahndung der Polizei nach diesen Personen oder anderen möglichen Tätern brachte keine weiteren Hinweise.

Bei den ersten Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass der Motorroller am Montag, 01.05.2023, in Laim entwendet wurde. Der Diebstahl wurde noch am gleichen Tag angezeigt.

Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

948. Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind; eine Person leicht verletzt – Maxvorstadt

Am Dienstag, 13.06.2023, gegen 07:50 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit einem Pkw Honda auf der Luisenstraße stadtauswärts. An der Kreuzung mit der Karlstraße wollte sie nach rechts in diese abbiegen.

Zur selben Zeit fuhr ein 12-Jähriger mit Wohnsitz in München auf dem Weg zur Schule mit einem Skateboard auf dem Gehweg der Luisenstraße stadteinwärts.

Die Fahrerin des Pkw Honda bog nach rechts ab und stieß dabei mit dem 12-Jährigen zusammen, der nach den ersten Ermittlungen bei grüner Ampel in die Fußgängerfurt der Karlstraße eingefahren war.

Der 12-Jährige wurde von der Fahrzeugfront des Pkw leicht erfasst und stürzte auf die Straße. Die Fahrerin des Honda sprach kurz mit dem 12-Jährigen und fuhr dann davon, ohne ihren gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Der 12-Jährige fuhr weiter zur Schule und meldete dort den Unfall. Er wurde im Anschluss durch einen hinzugerufenen Rettungswagen vor Ort versorgt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Pkw-Fahrerin wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 40 Jahre alt, schwarzes glattes nackenlanges Haar, asiatisches Aussehen, Sie führte einen roten Pkw Honda.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

949. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw; zwei Personen verletzt – Planegg

Am Dienstag, 13.06.2023, gegen 14:55 Uhr, fuhr eine 87-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Toyota Pkw auf der Germeringer Straße in Planegg in Richtung Germering. Dann wollte die 87-Jährige nach links in die Einmündung zur Sanatoriumstraße einbiegen.

Zur selben Zeit fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Ford Pkw ebenfalls auf der Germeringer Straße in Richtung Krailling. Im Fahrzeug befand sich noch eine Beifahrerin. Der 27-Jährige wollte nach rechts in die Sanatoriumstraße einbiegen.

Beim Abbiegen der beiden Fahrzeuge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug der 87-Jährigen und dem Fahrzeug des 27-Jährigen. Letzteres wurde durch den Aufprall gegen einen Mercedes Pkw eines 32-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München geschleudert. Der 32-Jährige wartete zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Sanatoriumstraße, weil er in die Germeringer Straße einbiegen wollte.

Der 27-Jährige und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt und durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Alle drei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Zur Unfallaufnahme musste die Sanatoriumstraße komplett und die Germeringer Straße einseitig für gesperrt werden, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall führt die Verkehrspolizei München.

950. Exhibitionistische Handlung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Neuhausen

Am Montag, 13.06.2023, gegen 10:15 Uhr, teilte eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München am Polizeinotruf 110 mit, dass sie sich in einem Fitnessstudio in Neuhausen aufhalten würde und dort soeben ein Exhibitionist aufgetreten wäre.

Sofort wurde eine Streife zum Einsatzort geschickt. Die 33-Jährige schilderte, dass sich ein ihr unbekannter Mann mit ihr in der Sauna befand und dann sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 33-Jährige verließ die Sauna, wandte sich an einen Mitarbeiter des Fitnessstudios und verständigte die Polizei.

Die eingesetzte Polizeistreife konnten den Tatverdächtigen vor Ort nicht antreffen, da dieser in der Zwischenzeit das Fitnessstudio verlassen hatte. Im Rahmen der Ermittlungen konnte er jedoch identifiziert werden. Es handelt sich um einen 27-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher im Nachhinein durch eine Polizeistreife festgenommen werden konnte. Er wurde nach der Sachbearbeitung, einer Anzeigenerstattung und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

951. Einbruch in Bürogebäude – Berg am Laim

Am Dienstag, 13.06.2023, gegen 07.30 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter einer Firma in einem Bürokomplex, dass in diesen eingebrochen worden war. Er verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten im Zeitraum von Montag, 12.06.2023, 16:15 Uhr, bis Dienstag, 13.06.2023, 07:30 Uhr, ein oder mehrere unbekannten Täter in den Bürokomplex, indem sie gewaltsam durch ein Fenster eindrangen. Der oder die Täter entwendeten eine Kaffeekasse, welche zum Zeitpunkt des Diebstahls leer war.

Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Truderinger Straße, und Hultschiner Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

952. Waldbrand – Fasanerie

Am Dienstag, 13.06.2023, gegen 17:00 Uhr ging über den Notruf 112 eine Mitteilung ein, dass in einem Waldstück im Münchner Stadtteil Fasanerie, zwischen der Borsigstraße und dem Füsslgraben, eine Rauchentwicklung zu erkennen wäre.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München und der Münchner Polizei stellten dann bei Eintreffen fest, dass über 1.000 Quadratmeter des Waldes in Brand standen. Während der aufwändigen Löscharbeiten der Feuerwehr konnten am Brandort Utensilien aufgefunden, die darauf schließen lassen, dass dort unerlaubt gegrillt wurde.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) führt die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

953. Unbekannter Mann stößt Frau vom Fahrrad – Englischer Garten

Am Dienstag, 13.06.2023, gegen 22:20 Uhr, teilte eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München von zuhause aus über den Polizeinotruf 110 mit, dass sie kurz zuvor im Englischen Garten von einem ihr unbekannten Mann angegriffen worden wäre.

Sofort wurde eine Polizeistreife zum Wohnort der 18-Jährigen geschickt. Diese gab im Rahmen der ersten Ermittlungen an, dass sie mit einem Fahrrad über das Stauwehr Oberföhring aus dem Englischen Garten herausfahren wollte. Dort wäre ihr ein ihr unbekannter Mann auf einem Mountainbike entgegengekommen. Der Mann hielt sie auf und stieß sie vom Fahrrad zu Boden. Die 18-Jährige schrie sofort laut und machte mit den Armen Abwehrbewegungen. Der Täter ließ daraufhin von ihr ab und die 18-Jährige konnte mit dem Fahrrad weiter nach Hause fahren.

Die 18-Jährige wurde an der Hand leicht verletzt.

Im Umfeld des Tatortes wurde mit einer Vielzahl an Einsatzkräften nach dem Täter gefahndet. Die Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wurde von der 18-Jährigen wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 25 Jahre, 170 cm groß, westeuropäisches Erscheinungsbild; dunkle, lange Hose, dunkles T-Shirt, Skimaske; er war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Stauwehrs Oberföhring Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.