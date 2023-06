NÜRNBERG. (692) In der Nacht von Dienstag (13.06.2023) auf Mittwoch (14.06.2023) brachen Unbekannte in eine Tankstelle im Nürnberger Westen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenmitteilungen.



Gegen 02:30 Uhr gelangten der oder die Täter in den Innenraum der Tankstelle in der Rothenburger Straße und entwendeten dort Waren in bislang noch unbekanntem Wert.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand verließen die Unbekannten den Tatort gegen 03:00 Uhr wieder.

Direkt nach der Mitteilung bei der Polizei leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West eine Fahndung ein, welche jedoch negativ verlief.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Die weitere Sachbearbeitung wird durch das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Andreas Doktorowski