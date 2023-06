LICHTENFELS. Am Dienstagmorgen kam es in Schney, am Bahnübergang Hinterer Rutschberg/Am Krebsbach, zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbesetzten Triebwagen der Deutschen Bahn und einem Fahrradfahrer.

Ein 60-jähriger Radfahrer überquerte bei geschlossener Halbschranke die Bahngleise, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. In Folge dessen stürzte der Mann verletzt in den Gleisbereich, konnte jedoch noch eigenständig den Notruf absetzen. Der Lokführer kam mit seinem Zug, trotz sofort eingeleiteter Notbremsung, erst circa 500 Meter weiter zum Stehen.

Nach medizinischer Erstversorgung des Radfahrers, wurde dieser mit mehreren Frakturen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert. Nach Auskunft des Notarztes bestand keine Lebensgefahr für den Mann.

Der Lokführer erlitt einen Schock. Am Zug entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Das Pedelec wurde durch den Unfall gänzlich zerstört und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 250 Euro.

Während der gesamten Unfallaufnahme wurde die Bahnstrecke vollständig gesperrt.