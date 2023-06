SCHWEINFURT. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Sechs Personen wurden leichtverletzt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 13:40 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in einem Haus in der Geldersheimer Straße ein. Die regionalen Feuerwehren aus Schweinfurt und Geldersheim waren umgehend mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Einige Bewohner, die sich noch in dem Gebäude befanden, mussten von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt sechs Personen haben infolge des Feuers eine Rauchgasvergiftung erlitten. Dem aktuellen Sachstand nach handelt es sich hierbei um leichte Verletzungen.

Die Ursache wie auch die Höhe des Sachschadens sind bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Schweinfurt durchgeführt werden. Die Wohnung, in der das Feuer mutmaßlich ausgebrochen ist, ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Die Geldersheimer Straße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.