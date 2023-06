B4 / COBURG. Am Dienstagmittag geriet ein Auto auf der B4 in Coburg in Brand. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.

Eine Streife der Verkehrspolizei Coburg bemerkte am Dienstag, kurz nach 13 Uhr, den Brand eines Fahrzeugs auf der B4 in Coburg, Fahrtrichtung Bamberg. Die Beamten verständigten sofort die Feuerwehr. Die Fahrerin des Autos der Marke BMW konnte dieses rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Der BMW brannte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr komplett aus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro.