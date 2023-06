MANTEL, LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Bei einem Badeunfall ertrank eine Seniorin. Trotz eines sofortigen Rettungseinsatzes konnte die Frau nur tot geborgen werden.

Am Montag, den 12. Juni 2023, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem Unfall am sogenannten Manteler Badeweiher, bei welchem eine 82-jährige Frau aus Regensburg verstarb. Die Frau war beim Schwimmen im Wasser, als sie nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund eines innerkörperlichen Vorgangs im Weiher unterging. Vor Ort befanden sich einzelne weitere Personen, die nicht mehr rechtzeitig helfen konnten, aber den Rettungsdienst verständigten. Suchmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Rettungshubschraubers, eines Bootes der Wasserwacht und einer Feuerwehrdrohne, führten schließlich zum Auffinden der ertrunkenen Frau. Ihr Leichnam wurde gegen 19:00 Uhr in etwa drei Meter Tiefe lokalisiert und geborgen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat, wie in solchen Fällen üblich, die weiteren Ermittlungen übernommen.