REGENSBURG. Im Zeitraum von Freitag bis Montag wurde in die Verwaltung zweier Pflegeheime im Kasernenviertel und der Ganghofer-Siedlung eingebrochen und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Tatzeitraum von Freitag, 9. Juni bis Montag, 12. Juni 2023, kam es zu zwei Einbrüchen in Pflegeheime im Stadtgebiet Regensburg. Ein Einbruch fand in der Hildegard-von-Bingen-Straße und ein weiterer in der Vitusstraße statt. In beiden Fällen wurden durch bislang unbekannte Täter die Fenster zum Verwaltungstrakt aufgebrochen und Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei Regensburg führte eine umfangreiche Spurensicherung durch und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Haben Sie im Tatzeitraum im Bereich der Hildegard-von-Bingen-Straße oder im Bereich der Vitusstraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 entgegen.