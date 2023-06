SENDEN/HITTISTETTEN. Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der A 7 in Fahrtrichtung Füssen beim Autobahndreieck Hittistetten ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw-Fahrern und einem Motorradfahrer. Der 55-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw den Beschleunigungsstreifen der A7 und wechselte von dort aus umgehend auf den linken Fahrstreifen. Ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender Pkw-Fahrer musste aufgrund dieses Fahrstreifenwechsels sein Fahrzeug abbremsen und versuchte noch, durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Jedoch streifte sein Fahrzeug den Pkw des 55-Jährigen und es kam zum Unfall. Ein weiterer Pkw-Fahrer musste aufgrund des unmittelbar vor ihm entstandenen Unfallgeschehens ebenfalls stark abbremsen. Dies erkannte wiederum ein nachfolgender 54-jähriger Motorradfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall mit mittelschweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 15.000 Euro. Die Autobahn musste kurzzeitig, aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers, voll gesperrt werden. Gegen den Unfallverursacher wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (VPI Günzburg)

