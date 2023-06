1133 – Brand eines Dachstuhls

Oettingen – Am gestrigen Montag (12.06.2023) gegen 15.00 Uhr kam es zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Munninger Straße. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Gegen 15.00 Uhr wurde der Polizei eine Rauchentwicklung an dem Einfamilienhaus mitgeteilt. Der Dachstuhl mit verbauter PV-Anlage brannte schließlich komplett ab. Die örtlichen Feuerwehren waren mit rund 15 Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein technischer Defekt als Brandursache naheliegend. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte vor, die auf vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen.

1134 – Gefährliche Körperverletzung und Vergewaltigung – Tatverdächtiger in Haft

---------------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft -----------------------

Wertingen - Am vergangenen Sonntag (11.06.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf einer Feier in Wertingen und im weiteren Verlauf zu einer Vergewaltigung einer 18-Jährigen durch einen 16-Jährigen. Der 16-jährige Tatverdächtigte sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen 00.30 Uhr verschaffte sich der 16-jährige Tatverdächtige zusammen mit zwei weiteren Männern Zutritt zu einer Feier und schlugen dort einen anderen 16-Jährigen. Die 18-Jährige fuhr im Anschluss an diesen Vorfall zusammen mit dem 16-Jährigen auf einem E-Scooter zur Aussprache in ein nahegelegenes Industriegebiet. Hier vergewaltigte der 16-Jährige die 18-Jährige und entfernte sich anschließend. Die 18-Jährige verständigte wenig später die Polizei. Polizeibeamte nahmen den 16-Jährigen kurz darauf vorläufig fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde er noch am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der 16-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 16-jährige Tatverdächtige und ein weiterer beteiligter Mann stehen auch im Verdacht an dem Raub eines E-Scooters, über den die Polizeiinspektion Dillingen bereits am 10.06.2023 berichtete, beteiligt gewesen zu sein.

1135 – Unfallflucht auf der A 8

BAB A8 / AS Dasing / FR München – Am vergangenen Sonntag (11.06.2023) kam es auf der A8, Höhe Dasing zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannter Unfallverursacher flüchtete. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 15.00 Uhr fuhr der bislang unbekannte Pkw-Fahrer auf dem Abschnitt zwischen Friedberg und Dasing auf dem rechten Fahrstreifen. Als der Unbekannte knapp vor einem 78-jährigen Mercedes-Fahrer auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, musste der Mercedes-Fahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Mercedes-Fahrer kam bei dem Vorgang ins Schleudern und prallte gegen die Außenleitplanke. Er kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit dem bislang unbekannten Pkw. Dieser entfernte sich ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

1136 – Einbrüche

Bobingen – In der Zeit von Sonntag (11.06.2023), 22.00 Uhr bis Montag (12.06.2023), 06.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in zwei Gebäude in Burgwalden ein.

In der Engelshofer Straße drangen bislang unbekannten Täter gewaltsam in ein Büro ein und versuchten vergeblich den dortigen Tresor zu öffnen.

In der Anhauser Straßen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte ein. Es entstand ein Gesamtbeuteschaden im vierstelligen Bereich.

Aufgrund der räumlichen Nähe kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

1137 - Teures Ausweichmanöver

Wertingen - Am heutigen Dienstag (13.06.2023) gegen 01.00 Uhr wollte ein 22-jähriger Skoda-Fahrer auf der Staatsstraße 2033 einem querenden Hasen ausweichen. Dabei prallte der Pkw gegen die rechte Leitplanke. Am Pkw und der Leitplanke entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Der Hase konnte unverletzt die Straße überqueren.