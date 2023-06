HOLZGÜNZ / ERKHEIM / BAB 96. Heute Morgen, den 13.06.2023, kam es in der Zeit von 07.15 Uhr bis 07.45 Uhr auf der BAB A96 zwischen den Anschlussstellen Erkheim und Memmingen-Ost, in Fahrtrichtung Lindau, zu fünf voneinander unabhängigen Auffahrunfällen. Dabei mussten zwei Personen leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 55.000 Euro.

Die ersten drei Unfälle ereigneten sich fast zeitgleich gegen 07.15 Uhr, jeweils zwischen den Anschlussstellen Holzgünz und Memmingen-Ost, wobei stets der Vordermann auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen musste und das nachfolgende Fahrzeug aufgrund mangelnden Sicherheitsabstandes auffuhr. Die Feuerwehren Erkheim und Schlegelsberg sowie die Autobahnmeisterei Mindelheim wurden alarmiert und kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstellen und um die technische Hilfeleistung. Die Unfallverursacher wurden allesamt mit einem Verwarnungsgeld belangt.

Bei Erkheim kam es etwa eine viertel bis eine halbe Stunde später zu zwei weiteren Auffahrunfällen, bei denen jeweils drei Fahrzeuge beteiligt waren. Bei beiden Unfällen wurde je eine Person leicht verletzt. In dem einen Fall kommt auf den 76-jährigen Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu und in dem anderen Fall verletzte sich die 51-jährige Verursacherin selbst, so dass sie mit einem Verwarnungsgeld davonkommt. (APS Memmingen)