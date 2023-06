BAYREUTH. Am Montagabend kam es in Bayreuth zu einem Zwischenfall, bei dem eine 25-Jährige mehrmals mit dem Fuß in das Gesicht eines Mannes trat. Der 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 22.15 Uhr kam es im Bereich des Schützenplatzes zu einer Auseinandersetzung zwischen einer amtsbekannten 25 Jahre alten Frau und einem ebenfalls amtsbekannten 52-Jährigen, die beide aus Bayreuth stammen. Hierbei schlug die junge Dame dem Mann mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht. Anschließend folgten mehrere Tritte mit dem Fuß gegen dessen Kopf. Der 52-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Bereits am Vortag trat die 25-Jährige in Erscheinung, als diese eine 51-jährige Berlinerin in der Cosima-Wagner-Straße eine Treppe hinab stieß und ebenfalls mit der Faust ins Gesicht schlug. Die 51-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt ermittelt in mehreren Fällen.