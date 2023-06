939. Einbruch in Wohnung – Maxvorstadt

Am Samstag, 10.06.2023, gegen 16:00 Uhr, bemerkte eine Bewohnerin, dass in ihrer Wohnung eingebrochen worden war. Sie verständigte sofort die Polizei.

Die Täter konnten die Wohnungstür öffnen und so die Wohnung betreten, wo sie unter anderem hochwertigen Schmuck und Handtaschen, darunter eine in auffällig giftgrüner Farbe und eine in königsblauer Farbe, entwenden konnten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Es ist nicht auszuschließen, dass die unbekannten Täter die Gegenstände in größeren Behältern versteckten und abtransportierten. Möglicherweise gingen die Täter mehrmals von der Straße in die Wohnung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Samstag, 10.06.2023, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, im Bereich der Neureutherstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

940. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 12.06.2023, gegen 20:15 Uhr, ging eine 37-Jährige mit Wohnsitz in München in der Schützenstraße an einem 62-Jährigen auf dem Gehweg liegenden Mann ohne festen Wohnsitz vorbei. Dabei stellte die 37-Jährige fest, dass der 62-Jährige sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm und den Blickkontakt zu ihr suchte. Daraufhin verständigte sie telefonisch die Polizei.

Der 62-Jährige konnte vor Ort von der Polizei festgenommen werden. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und er wird am Dienstag, 13.06.2023, zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

941. Einbruch in Reihenhaus – Nymphenburg

Am Montag, 12.06.2023, gegen 21:40 Uhr, bemerkten die Bewohner, dass in ihr Reihenhaus eingebrochen worden war. Sie verständigten sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in das Reihenhaus, indem sie gewaltsam über die Terrassentür eindrangen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten unter anderem Schmuckstücke und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Montag, 12.06.2023, zwischen 10:45 Uhr und 21:40 Uhr, im Bereich der Romanstraße, Ferdinand-Maria-Straße, Hubertusstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

942. Einbruch in mehrere Gaststätten – Nymphenburg

Am Montag, 12.06.2023, gegen 08:00 Uhr, bemerkten mehrere Angestellte von verschiedenen Gaststätten, dass ihn diese eingebrochen worden war. Sie verständigten jeweils die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen wurden alle drei Einbrüche von denselben Tätern begangen. Die Täter entwendeten unter anderem einen Tresor, Bargeld sowie Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Montag, 11.06.2023, zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr, im Bereich der Nymphenburger Straße, Alfonsstraße, Erzgießereistraße, Loristraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

943. Sturz eines Motorradfahrers; eine Person leicht verletzt – Oberschleißheim

Am Montag, 12.06.2023, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein 42-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau auf einem Motorrad Suzuki in Oberschleißheim auf der B13 in Richtung München. Kurz vor der Stadtgrenze München bremsten die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt ab.

Der 42-Jährige bremste ebenfalls, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Straße. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad wurde schwer beschädigt.

Andere Verkehrsteilnehmer waren von dem Unfall nicht betroffen.

Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn musste die B13 Richtung München für circa anderthalb Stunden bis auf einen Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

944. Blockadeaktion von Klimaaktivisten; Ergänzung – Maxvorstadt

-siehe Pressebericht vom 12.06.2023, Nr. 938

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, 12.06.2023, gegen 07:40 Uhr, im Bereich der Dachauer Straße zu einer Blockadeaktion von Klimaaktivisten.

Gegen 09:15 Uhr kam es im Umfeld der Blockadeaktion zu einem medizinischen Notfall, da bei einer Person der Verdacht auf eine akute lebensbedrohliche Erkrankung festgestellt wurde. Ein Notarztwagen wurden zu der Person entsandt. In Folge der Verkehrsbehinderungen, die sich durch die Blockadeaktion ergeben hatten, kam es bei der Anfahrt zu einer Verzögerung von ca. zehn Minuten, da das Fahrzeug von dem Rückstau auf der Dachauer Straße betroffen war. Im Anschluss konnte der Patient in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen in Bezug auf diesen Sachverhalt führt das Kommissariat 43 (politisch motivierte Kriminalität) der Münchner Polizei