A93 / GATTENDORF, LKR. HOF. Am Montag fanden Polizisten der Grenzpolizei Selb und der Bundespolizei Selb an einer Kontrollstelle Drogen bei einem Durchreisenden. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montagnachmittag, 15.20 Uhr, geriet ein Toyota mit polnischer Zulassung in das Visier der Polizisten. Sie stoppten das Fahrzeug an einer Kontrollstelle in der Nähe des sächsischen Grenzüberganges auf der A 93 Richtung Süden. Bei der Überprüfung der beiden polnischen Insassen und des Toyota fanden die Beamten ein Überraschungsei bei dem 28-jährigen Beifahrer. Statt einer Kinderüberraschung befand sich darin allerdings Metamphetamin im mittleren zweistelligen Grammbereich. Die Polizisten beschlagnahmten das Rauschgift. Anschließend übernahm die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen.

Der 28-Jährige muss sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.