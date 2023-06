Ingolstadt, 13.06.2023

Am vergangenen Wochenende wurde in eine Bäckerei in Ingolstadt eingebrochen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 10.06.2023, 19.00 Uhr und Montag, 12.06.2023, 05.20 Uhr, drangen unbekannte Tatverdächtige mit brachialer Gewalt über eine Oberlichte in das Gebäude in der Eriagstraße ein.

Es wurde in der Folge ein Tresor mit Bargeld in niedriger 4-stelliger Höhe entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.