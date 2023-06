Passau. Am Montag (13.06.2023) wurde nach einer intensiven Suchaktion ein vermisster 65-Jähriger tot im Stausee Oberilzmühle gefunden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist von einem Badeunfall auszugehen.

Am Montag wurde die Polizei gegen 18:00 Uhr alarmiert, weil ein 65-jähriger Mann schon seit einiger Zeit nicht mehr an seinem Liegeplatz am Stausee Oberilzmühle zu sehen war. Es wurden umgehend Suchmaßnahmen nach dem Mann eingeleitet. Einsatzkräfte der Feuerwehr, Wasserwacht, Bergwacht, DLRG und Polizei sowie anwesende Badegäste haben den See und die angrenzenden Uferanlagen und Spazierwege abgesucht.

Der 65-Jährige wurde schließlich gegen 20:40 Uhr leblos im Wasser aufgefunden und geborgen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Passau ergaben keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung.

Veröffentlicht am 13.06.2023, 09:50 Uhr