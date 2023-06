EISENBERG/ZELL. Am späten Montagabend kam es zu einer Rauchentwicklung im Keller eines Hotels in Zell. In einem Wäschezimmer fing ein Korb mit darin befindlicher Wäsche Feuer, sodass sogar vor dem Gebäude der aufsteigende Rauch festgestellt werden konnte. Die ca. 50 Gäste wurden vorsorglich durch die Polizei sowie der Feuerwehr aus dem Haus geleitet und schließlich durch die Rettungssanitäter betreut. Verletzt wurde bei diesem Brand glücklicherweise niemand. Nachdem der Brandherd gelöscht wurde, stellte sich heraus, dass die Wäsche sich mit großer Wahrscheinlichkeit selbst entzündete. Grund dafür sind oftmals Rückstände von ungesättigten Fettsäuren in den gewaschenen Textilien. Im Einsatz waren rund 80 Feuerwehrkräfte, sowie ein Rettungswagen und zwei Streifen der Polizei. Am Gebäude selbst entstand kein Sachschaden, lediglich der Wäschekorb war zerstört. Nachdem der Einsatz durch die Feuerwehr und die Polizei beendet wurde, konnten alle Hotelgäste wieder ins Gebäude zurück. (Polizeiinspektion Füssen)

