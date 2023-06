BAYREUTH. In der Nacht auf Freitag, 9. Juni, besprühten Unbekannte die Fenster eines Hauses mit gelber Farbe und brachten einen Schriftzug auf der Eingangstür an. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Donnerstag, 15.15 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr, sprühten die Täter gelbe Farbe auf die Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße in Bayreuth. Außerdem beschmierten sie die Eingangstüre mit dem Schriftzug „Fuck Nazis“ und brannten ein tellergroßes Loch in eine Fahne, die in zirka drei Metern Höhe an der Hauswand hing.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.