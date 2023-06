RUGENDORF, LKR. KULMBACH. In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in mehrere Firmen und in die Gemeinde in Rugendorf ein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In der Zeit vom 8. Juni bis 10. Juni brachen die Täter in eine Spedition in der Industriestraße ein und stahlen sieben Tablets im Wert von zirka 6.000 Euro. Ebenso brachen sie in eine benachbarte Firma ein und stahlen 500 Euro Bargeld. Des Weiteren drangen die Unbekannten in das Rathaus der Gemeinde Rugendorf und in den Bauhof ein. Ob hier etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Insgesamt entstand bei den Einbrüchen ein Sachschaden in Höhe von zirka 14.000 Euro.

Von einem Zusammenhang der Taten ist auszugehen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.