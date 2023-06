NORDHALBEN, LKR. KRONACH. Im Laufe der letzten Woche sind unbekannte Täter in eine Villa eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen und sucht Zeugen.

In der Zeit vom 4. Juni bis 8. Juni verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Villa in Nordhalben. Sie stahlen Schmuck in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages und verursachten dabei einen Schaden von zirka 5.000 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.