LKR. HOF. Am Samstag, 10. Juni, fand im Hofer Landkreis ein Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungslage statt. Hierbei wurde ein Mann durch Spezialkräfte überwältigt und in medizinische Versorgung gebracht.

In den frühen Mittagsstunden des 10. Juni verbarrikadierte sich ein Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, in seinem Haus. Die Polizei ging von einer möglichen Eigengefährdung des Herren aus. Spezialkräfte der Polizei holten ihn aus dem Haus. Hierbei versuchte er, einen Beamten mit einer Stichwaffe anzugreifen. Er befindet sich derzeit zur medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen im Fall aufgenommen.