LANDSHUT. Ein Streit unter mehreren Jugendlichen eskalierte am gestrigen Sonntag, 11.06.2023, im Landshuter Stadtpark.

Aufgrund einer Mitteilung bei der Polizeieinsatzzentrale über eine Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt sein sollten, fuhren gegen 20.00 Uhr mehrere Polizeistreifen in die Papiererstraße. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten mehrere Personen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren in Streit in dessen Verlauf ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Im Rahmen der Fahndung konnten vier Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 16 Jahren vorläufig festgenommen werden.

Zu den Hintergründen sowie den Tatbeteiligungen hat die Kripo Landshut die Ermittlungen, u. a. wegen Gefährlicher Körperverletzung, übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 12.06.2023, 14.05 Uhr