KITZINGEN. Nachdem Brand in einem Einfamilienhaus am Samstagvormittag konnten die Brandfahnder der Kriminalpolizei am Montagvormittag die Ursache für das Feuer klären. Hierbei konnte insbesondere die vorsätzliche Herbeiführung des Brandes ausgeschlossen werden.



Wie bereits berichtet, ging die Mitteilung über den Brand in dem Haus in der Oberen Neuen Gasse am Samstag gegen 10:00 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Eine Streife der Kitzinger Polizei und die örtliche Feuerwehr begaben sich umgehend an die Brandörtlichkeit. Die Floriansjünger konnten ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude unterbinden, jedoch nicht verhindern, dass das Rückgebäude komplett abgebrannt ist. Auch der Dachstuhl des Wohnhauses wurde in Mitleidenschaft gezogen.



Nachdem die Ermittlungen bereits vor Ort durch die Kriminalpolizei Würzburg übernommen worden sind, waren die zuständigen Brandfahnder am Montagvormittag nochmals am Brandort. Hierbei konnte zweifelsfrei geklärt werden, dass das Feuer an einem Elektrogerät in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen ist. Die vorsätzliche Herbeiführung des Brandes kann ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich.