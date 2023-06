Mehrere „Stolpersteine“ mit Flüssigkeit übergossen – Kriminalpolizei ermittelt

ASCHAFFENBURG. Durch einen Unbekannten wurden in der letzten Woche mehrere „Stolpersteine“ im Stadtgebiet mit einer noch unbekannten Flüssigkeit angegangen. Die genaue Anzahl der Steine und ob hierdurch ein Sachschaden entstanden ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg.

Die Mitteilung über die angegangenen Stolpersteine ging am Freitag, gegen 13:30 Uhr, bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg ein. Demnach wurden an mehreren „Stolpersteinen“ im Stadtgebiet Auffälligkeiten festgestellt. Die Polizei leitete umgehend eine Überprüfung mit Unterstützung der Aschaffenburger Feuerwehr ein. Hierbei stellte sich heraus, dass mehrere Steine in der Cornelienstraße, der Bustellistraße, der Schwindstraße, der Fabrikstraße und der Herrleinstraße mit einer Flüssigkeit übergossen worden sind und hierdurch die Oberfläche angegriffen wurde. Der genaue Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Neben einem Verursacher werden die Beamten nun die genaue Anzahl der beschädigten Steine sowie die Höhe des möglichen Sachschadens zu klären.

Hierbei hofft die Kriminalpolizei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Stadtgebiet von Aschaffenburg verdächtige Personen an den Stolpersteinen festgestellt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Mitteilung über auffällig fahrenden Pkw – Fahrer mit knapp drei Promille unterwegs

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach dem Hinweis einer Zeugin konnte am Sonntagabend ein 47-Jähriger aus dem Verkehr gezogen werden. Der Mann war mit seinem Skoda mit knapp drei Promille unterwegs. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Die Mitteilung über den auffällig fahrenden Mann ging am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr, bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums ein. Die Fahrt des Mannes wurde zu diesem Zeitpunkt bereits durch die Zeugin in der Brückenstraße gestoppt. Die eintreffende Streife konnte bei dem 47-jährigen Fahrer des Skoda deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund drei Promille.

Die Weiterfahrt des Mannes wurde vor Ort unterbunden. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins erwartet ihn nun eine Anzeige wegen einer Trunkenheit im Verkehr.

Fahrradfahrer fährt in Schlangenlinien - 22-Jähriger mit rund zwei Promille unterwegs

MILTENBERG. Der Grund für die unsichere Fahrweise eines 22-Jährigen in der Nacht zum Montag konnte durch eine Streife der Miltenberger Polizei schnell geklärt werden. Der junge Mann war mit rund zwei Promille mit seinem Fahrrad unterwegs.

Der Fahrradfahrer wurde durch die Streife am Montag, gegen 03:40 Uhr, in der Mainstraße gestoppt. Er war den Beamten zuvor bereits aufgefallen, da er stark schwankend und in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von rund zwei Promille.

Nach einer Blutentnahme wurde der 22-Jährige wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine entsprechende Anzeige.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntag, zwischen 10:30 Uhr und 16:45 Uhr, wurde in der Rhönstraße ein dort abgestelltes Kraftrad der Marke Yamaha entwendet. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen AB-VH7 angebracht.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag, zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr, wurde ein in der Aschaffenburger Straße geparkter BMW im Bereich des Außenspiegels angefahren.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen 09:25 Uhr und 10:15 Uhr wurde am Sonntag auf dem Waldparkplatz in der Babenhäuser Straße ein geparkter Audi im Bereich des rechten Kotflügels angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Sonntagnachmittag, gegen 15:35 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Hallenfreibades in der Jahnstraße ein geparkter Skoda angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.