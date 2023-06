Bei dem Vermissten handelte es sich um einen 18-jährigen aus dem Landkreis Ansbach. In Würzburg befand er sich bis zum letzten Freitag in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung. Seit dem Tag seiner Entlassung verlor sich die Spur nach dem jungen Mann und die Polizei in Würzburg nahm die ersten Ermittlungen nach ihm auf. Lediglich über einen Messenger Dienst hatte er sich kurz bei seinen Eltern und seiner Ex-Freundin gemeldet.



Da es keine Anhaltspunkte gab, wo sich der Gesuchte aufhalten könnte und Hinweise vorlagen, dass er sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wandte sich die Polizei auch an die Öffentlichkeit.

Am Montagmittag konnte der junge Mann schließlich wohlbehalten angetroffen werden.