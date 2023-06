ZWIESEL, LKR. REGEN. Unbekannter Mann schlägt am Sonntag, 11.06.2023, gegen 01.30 Uhr, 46-jährigen nieder und flüchtet mit dessen Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 46-jähriger Mann war in der Rachelstraße zu Fuß unterwegs, als er am Sonntag, gegen 01.30 Uhr, von einem ihm unbekannten Mann angegriffen wurde. Dieser schlug den 46-jährigen zu Boden, so dass er kurzzeitig orientierungslos war. Anschließend entwendete er dessen Mobiltelefon und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 46-jährige kam mit Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem entwendeten Handy handelt es sich um ein Samsung Galaxy S 23 in der Farbe schwarz. Die Kriminalpolizei Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Deggendorf:

Der unbekannte Mann wurde folgendermaßen beschrieben: ca. 25 Jahre alt, schlank, ca. 1,75 m groß, Vollbart-Träger, bekleidet mit einem T-Shirt, blauer Jeans und schwarzem Cap. Er sprach gebrochenes Deutsch mit ausländischem Akzent.

Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0991/38960 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.