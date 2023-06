933. Exhibitionistische Handlung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Aschheim

Am Sonntag, 11.06.2023, gegen 17:20 Uhr, teilte ein Zeuge am Polizeinotruf mit, dass er sich am Ufer des Heimstettener Sees aufhalten würde und dort soeben ein Exhibitionist aufgetreten wäre.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort entsandt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich eine 16-Jährige und eine 15-Jährige (beide mit Wohnsitzen im Landkreis München) am Ufer aufgehalten hatten. Dort wurden sie von einem ihnen unbekannten Mann angesprochen, der sie fragte ob sie mit ihm schwimmen gehen wollten. Nachdem sie dies verneinten, setzte er sich circa zehn Meter entfernt von ihnen auf den Boden, zog seine Unterhose herunter und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Auch mehrere andere Personen im Umfeld konnten die Tat beobachten.

Die eingesetzten Polizeistreifen konnten den Tatverdächtigen noch am Seeufer festnehmen. Es handelt sich um einen 40-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Er wurde nach der Anzeigenerstattung und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

934. Sexuelle Belästigung einer Jugendlichen; Festnahme eines Tatverdächtigen – Olympiapark

Am Sonntag, 11.06.2023, gegen 20:00 Uhr, besuchte eine 15-Jährige mit Wohnsitz in München ein Konzert in der Olympiahalle. Unvermittelt setzte sich ein ihr unbekannter Mann neben sie, legte den Arm um sie, öffnete seine Hose und fasste hinein. Erst als eine weitere Person zu der 15-Jährigen hinzukam, ließ der Mann von der 15-Jährigen ab.

Die Person informierte den Sicherheitsdienst, der den Mann festhielt und an die hinzugerufene Polizei übergab. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-Jährigen mit Wohnsitz in München. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und einer Anzeigenerstattung wurde er entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

935. Schwerer Raub – Neuperlach

Am Sonntag, 11.06.2023, gegen 19:00 Uhr, teilte ein unbeteiligter Zeuge am Polizeinotruf mit, dass er soeben beobachtet hätte, wie es im Bereich Neuperlach unter Jugendlichen zu einem Angriff mit einer Machete gekommen wäre.

Sofort wurde eine Vielzahl an Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. An einer dortigen Bushaltestelle konnten ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) angetroffen werden. Beide waren verletzt. Der 16-Jährige wies Schnittwunden auf.

Beide Jugendliche gaben an, dass sie kurz zuvor am Busbahnhof „Neuperlach Zentrum“ von zwei Jugendlichen, die ihnen flüchtig bekannt sind, angesprochen worden waren. Danach wären sie gemeinsam zu einer nahegelegenen Grünanlage gegangen, um dort zu rauchen.

Dort griffen die anderen Jugendlichen den 16-Jährigen und den 17-Jährigen unvermittelt an. Einer der Täter führte eine Machete mit sich, der andere Täter zeigte eine Pistole vor. Insbesondere der 16-Jährige wurde durch Schläge mit der Machete verletzt. Die Täter forderten dabei Geld von den beiden Jugendlichen und entfernten sich schließlich in unbekannte Richtung vom Tatort.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf die Tatverdächtigen.

Der 16-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Hintergründe der Tat führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 16-20 Jahre alt, helle Hautfarbe, bekleidet mit dunkler Hose, dunkle weiße Schuhe

Täter 2:

Männlich, ca. 16-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, helle Hautfarbe, blonde Haare, Weiße/helle Oberbekleidung, weiße Mütze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Gerhart-Hauptmann-Rings (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

936. Bilanz zur Begegnung SpVgg Unterhaching gegen FC Energie Cottbus – Unterhaching

Am Sonntag, 11.06.2023, gegen 13:00 Uhr, fand im Sportpark Unterhaching ein Relegationsspiel in der Regionalliga Bayern zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Energie Cottbus statt. Das Spiel wurde von etwa 12.500 Personen besucht.

Bereits vor Spielbeginn wurden sowohl durch die Heimfans als auch durch die Gästefans immer wieder Pyrotechnik gezündet. In diesem Zusammenhang kam es zu zwei Festnahmen, Anzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und zur Sicherstellung pyrotechnischer Gegenstände.

Auch während des Spiels kam es immer wieder zu Störungen, unter anderem durch Sachbeschädigungen und Becherwürfe.

In der zweiten Halbzeit versuchten mehrere Gastfans auf das Spielfeld zu gelangen. Dabei wurden Ordner angegriffen und Pyrotechnik und andere Gegenstände auf Polizeikräfte geworfen. Die Fangruppe wurde durch den Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray aufgehalten. Dabei wurden insgesamt 24 Gastfans durch Pfefferspray verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Das Spiel wurde kurzzeitig unterbrochen.

Kurz vor Spielende wurde an einem Kiosk eine brennende Palette mit Rasendünger festgestellt, die durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt worden war.

Nach dem Spielende gegen 15:15 Uhr, begaben sich auch Heimfans auf das Spielfeld und entzündeten dort Pyrotechnik.

Die Ermittlungen wegen der verschiedenen Delikte führt die Münchner Kriminalpolizei. Bislang sind über 15 Tatverdächtige bekannt. Für die Betreuung des Spiels waren über 200 Polizeibeamte eingesetzt.

937. Versuchter Raub eines E-Scooters; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Untermenzing

Am Sonntag, 11.06.2023, gegen 21:00 Uhr, wurde eine Gruppe jugendlicher Personen (alle zwischen 15 und 18 Jahre alt) von zwei ihnen nicht bekannten männlichen Personen auf dem Gelände einer Tankstelle angesprochen.

Einer der beiden männlichen Personen griff plötzlich nach dem E-Scooter von einem der jugendlichen Personen und versuchte zeitgleich mit einem Bein den Kopf zu treffen. Infolgedessen entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen. Ein 16-Jähriger versteckte sich im Kassenbereich der Tankstelle und forderte einen dortigen Angestellten auf, den Notruf der Polizei zu wählen.

Die Polizei fuhr mit mehreren Streifen zur Einsatzörtlichkeit und die beiden männlichen Personen konnten durch eine zivile Streife festgenommen werden. Sie wurden zur Polizeiinspektion 43 (Olympiapark) gebracht. Es handelt sich bei den beiden Tatverdächtigen um einen 24-Jährigen mit Wohnsitz in München und einen 31-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Durch die körperliche Auseinandersetzung wurden zwei 16-Jährige verletzt. Der 31-jährige Tatverdächtige wurde leicht verletzt. Keiner der verletzten Personen musste ärztlich versorgt werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach der Anzeigenerstattung wegen des versuchten Raubs und einer gefährlichen Körperverletzung am Morgen des Montags, 12.06.2023, von der Polizeiinspektion 43 aus entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

938. Blockadeaktion von Klimaaktivisten – Maxvorstadt

Am Montag, 12.06.2023, gegen 07:40 Uhr, wurde die Münchner Polizei darüber informiert, dass die Dachauer Straße stadteinwärts an der Kreuzung zur Nymphenburger Straße von Klimaaktivisten blockiert wird.

Daraufhin begaben sich die polizeilichen Einsatzkräfte zu der Örtlichkeit. Insgesamt konnten dort sechs Klimaaktivisten (4 x männlich, 2 x weiblich, im Alter von 20 – 73 Jahren) festgestellt werden, die alle auf der Straße saßen und eine Durchfahrt der Dachauer Straße in Richtung stadteinwärts verhinderten. Es handelte sich hierbei um eine nicht angemeldete Versammlung.

Die Dachauer Straße wurde ab der Kreuzung zur Gabelsberger Straße für den motorisierten Verkehrs gesperrt und der Verkehr wurde abgeleitet.

Von den sechs Klimaaktivisten klebten sich insgesamt vier Personen auf der Straße an. Zudem klebten zwei Personen an ihren Händen aneinander. Alle vier konnten dann im weiteren Verlauf durch polizeiliche Einsatzkräfte von der Straße gelöst werden.

Gegen 09:50 Uhr wurden die Verkehrssperren aufgehoben.

Gegen alle sechs Klimaaktivisten wurden Anzeigen gefertigt. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 43 (politisch motivierte Kriminalität) der Kriminalpolizei München.