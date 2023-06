COBURG. Zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am Samstagmorgen im Coburger Stadtgebiet. Anlass hierfür war eine eingeschaltete Herdplatte in einer Wohnung. Verletzt wurde dabei niemand.

Eine angelassene Herdplatte in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Vorderen Kreuzgasse sorgte am Samstag um 07.45 Uhr für ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Das auf dem Herd befindliche Waffeleisen geriet durch die Hitzeentwicklung in Brand und verrußte die komplette Wohnung eines 41-Jährigen. Die Wohnungstür musste durch Beamte der Polizei Coburg aufgetreten werden. In der Wohnung selbst befanden sich keine Personen. Ein Hund und zwei Katzen konnten durch die Polizei aus der Wohnung gerettet werden. Gleichzeitig wurden die übrigen Bewohner aus dem Haus evakuiert.

Die Coburger Feuerwehr brachte das glimmende Waffeleisen schnell unter Kontrolle. Nach Beendigung der Lüftungsarbeiten in den Wohnungen konnten die Bewohner wieder ins Gebäude zurück. Die Coburger Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Verordnung zur Verhütung von Bränden. Ein vorsätzliches Handeln schließen die Beamten aus. Der Sachschaden liegt bei circa 500 Euro.