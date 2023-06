ERLANGEN. (686) Wie mit Meldung 679 vom 09.06.2023 bereits berichtet, überfiel ein bislang Unbekannter ein Lottogeschäft in der Fürther Straße, bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Erlanger Polizei nahm nun einen Täter fest.

Am Freitagmorgen gegen 10:50 Uhr betrat ein bislang Unbekannter ein Lottogeschäft in der Fürther Straße, bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem die Kasse geöffnet worden war, entnahm der Täter Geldscheine in bislang unbekannter Höhe und flüchtete. Die Angestellte blieb körperlich unverletzt.

Die Beamten leiteten unmittelbar eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Hier waren neben zahlreichen Kräften der zuständigen und umliegenden Dienststellen auch ein Polizeihubschrauber sowie Polizeihunde im Einsatz.

Im Zuge dieser Fahndung nahmen die Einsatzkräfte einen 16-jährigen Erlanger fest, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Die Staatsanwaltschaft Erlangen stellte auf Grund weiterer belastender Feststellungen Haftantrag gegen den Tatverdächtigen.

Bei der Vorführung vor dem Ermittlungsrichter gestand der junge Mann die Tat, der hierbei erlassene Haftbefehl wurde durch den Richter gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Erstellt durch: Andreas Doktorowski