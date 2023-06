BAYERISCH EISENSTEIN, LKR. REGEN. Am Samstagabend (10.06.2023, 22 Uhr) befuhr eine Frau aus dem Landkreis Straubing-Bogen mit ihrem Pkw die Bundesstraße B 11 von Bayerisch Eisenstein kommend in Richtung Zwiesel. Unmittelbar nach dem Ortsende Bayerisch Eisenstein wurde sie von einem grauen BMW überholt. Nachdem das Überholmanöver bereits vollendet war, kam der BMW etwa auf Höhe der Ortschaft Arberhütte plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Böschung und kam zwischen Bäumen auf dem Dach zum Liegen. Der Pkw fing sofort Feuer. Die Fahrerin des überholten Pkw verständigte die Rettungsleitstelle.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte löschten den lichterloh brennenden Pkw ab. Der Fahrzeugführer, der sich offenbar alleine im Fahrzeug befunden hatte, konnte nicht gerettet werden.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt und weitere Maßnahmen zur Identifikation der bisher unbekannten Leiche wurden eingeleitet.

Der total ausgebrannte und beschädigte BMW wurde anschließend durch einen hinzugerufenen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Die B 11 war für die Unfallaufnahme für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Feuerwehren aus Zwiesel, Bayerisch Eisenstein, Regenhütte, Ludwigsthal und Lindberg bekämpften den Brand, unterstützten die aufwändigen Bergungsarbeiten und übernahmen die Verkehrsmaßnahmen.

