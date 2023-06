LINDAU. Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer kam es am heutigen Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr auf der B 31 Höhe Oberreitnau. Der 36-jährige Fahrer eines VW Passat fuhr von Lindau kommend in Fahrtrichtung Friedrichshafen und versuchte trotz Verbots seinen PKW auf der Kraftfahrstraße zu wenden. Ein hinter ihm fahrender 69-jähriger Motorradfahrer erkannte den Wendevorgang zu spät und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Lenker des Motorrades durch die Luft in eine angrenzende Wiese geschleudert und hierbei schwer verletzt. Im Verursacher-PKW wurde niemand verletzt. Zur Unfallaufnahme musste die B 31 für ca. eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Fahrzeuge der beiden Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der genau Unfallhergang wird nun durch die Polizei Lindau ermittelt.

(PI Lindau)