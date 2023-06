932. Brand einer Kirche - Olympiapark

-siehe Medieninformation 930 vom 11.06.2023

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntag, 11.06.2023, gegen 01:10 Uhr zu einem Brand der Ost-West-Friedenskirche am Spiridon-Loius-Ring im Olympiapark. In der Folge brannte die Kirche vollständig aus. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Am Morgen desselben Tages erfolgte eine Brandortbesichtigung durch Brandfahnder des ermittelnden Fachkommissariats 13 (Brand). Bei dieser haben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben.

Als brandursächlich wird vielmehr das Vorliegen eines technischen Defekts in der verbauten Elektronik im Inneren des Kirchenhauses angenommen.

Eine Schadenshöhe kann nicht genannt werden, da der immaterielle Wert deutlich höher als der eigentliche Wert des Gebäudes lag.