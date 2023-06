NÜRNBERG. (685) Bereits am 05.06.2023 (Montag) verursachte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer mehrere Unfälle im Nürnberger Osten und flüchtete zunächst. Nach seiner Festnahme sucht die Verkehrspolizei Nürnberg Zeugen.



Gegen 02:00 Uhr nachts befuhr der Fahrer eines grauen VW Bora mit Kennzeichen „Amberg-Sulzbach“ (AS-) die Äußere Sulzbacher Straße in Richtung Nordosten. Hier touchierte er kurz vor der Abzweigung zur Löhnerstraße zwei am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht geparkte Pkw (grauer VW Caddy und weißer Opel Mokka). Hierbei rangierte er nach Angaben von Zeugen teilweise auch rückwärts.

Nach den Zusammenstößen fuhr der Fahrer weiter und bog nach rechts in die Löhnerstraße ab. Hier blieb er auf Höhe der Ludtringstraße stehen und konnte durch Polizeibeamte angetroffen und festgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille.

Das Unfallfahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war, wurde sichergestellt, ebenso der ausländische Führerschein des Fahrers. In der Dienststelle führte ein Arzt eine Blutentnahme beim Unfallfahrer durch. An den angefahrenen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Die Verkehrspolizei führte eine Spurensicherung an den drei Fahrzeugen durch. Hierbei stellten die Beamten fest, dass sich der Schaden an der linken Fahrzeugseite des Unfallpkws (VW Bora) nicht mit dem Schadensbild an den beiden angefahrenen Fahrzeugen in Einklang bringen lässt.

Die Beamten bitten nun Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können (eventuell verursachte der Fahrer noch weitere Unfälle bei denen der Schaden entstanden sein könnte) sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel