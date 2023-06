LANDSHUT. Zwei Autos stoßen auf der Bundesstraße B299 frontal zusammen - Zwei Menschen sterben

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr fuhr eine 37-jährige Landshuterin mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße B299 von Vilsbiburg kommend in Richtung Landshut. Mit im Fahrzeug befand sich auch.das 8-jährige Kind der Fahrerin.

Auf Höhe der Justizvollzugsanstalt bei Berggrub kam die Fahrzeugführerin, aus noch ungeklärter Ursache, auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Auto, welches von einem 60-jährigen Mann gelenkt wurde, zusammen.

Die Unfallbeteiligten wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus den beschädigten Autos geborgen werden. Die 37-jährige Unfallverursacherin wurde noch in ein Landshuter Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstarb.

Das 8-jährige Mädchen konnte von der Feuerwehr leicht verletzt aus dem Pkw befreit werden und wurde ebenfalls zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 60-jährige Unfallgegner wurde, nach den Bergungsmaßnahmen, schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Regensburg geflogen wo auch er in den frühen Morgenstunden seinen schweren Verletzungen erlag.

Um den genauen Unfallhergang klären zu können, wurde durch die Staatsanwaltschaft Landshut, ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Zudem wurden die beiden beteiligen Fahrzeuge sichergestellt.

Die B299 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis ca. 06:30 Uhr komplett gesperrt. Die Verkehrslenkungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr durchgeführt.

Veröffentlicht am 11.06.2023, 11.40 Uhr