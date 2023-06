924. Mehrere Einbrüche - Stadtgebiet München

Zeugenaufruf

Fall 1:

Am Freitag, 09.06.2023, gegen 11:35 Uhr, meldete sich ein Mitarbeiter eines Restaurants in Neuhausen und gab an, dass in der Nacht zuvor im Restaurant eingebrochen worden sei.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen bemerkte der Angestellte nach Eintreffen, dass ein Fenster zum Küchenbereich des Restaurants offenstand. Da dieses Fenster bei Verlassen des Restaurants am Abend zuvor in gekippter Stellung war, ist davon auszugehen, dass das Fenster durch einen unbekannten Täter entriegelt wurde. Nach Betreten des Restaurants entwendete der unbekannte Täter das Bargeld aus einem abgelegten Geldbeutel. Im Anschluss entfernte sich der Täter mutmaßlich auf dem Betretungsweg durch das Küchenfenster und entkam in unbekannte Richtung vom Tatort.

Es entstand ein Beuteschaden im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Fachkommissariat 52 (Einbruch gewerblich).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nymphenburger Straße / Hedwigstraße / Albrechtstraße / Alfonsstraße / U-Bahnhof Maillingerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. (089) 2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Freitag, 09.06.2023, gegen 17:30 Uhr, meldete sich der Anwohner eines Einfamilienhauses in Feldmoching beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass in den letzten Stunden im Haus eingebrochen worden sei.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gelangte ein unbekannter Täter zwischen 15:00 und 17:15 Uhr auf unbekannte Art und Weise auf das Grundstück des Anwesens. Im Anschluss wurde die Terrassentür aufgehebelt und das Haus betreten. Dieses durchsuchte der unbekannte Täter nach Diebesgut. Dabei entwendete dieser Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Danach entkam der unbekannte Täter vermutlich auf dem Betretungsweg und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine polizeiliche Fahndung war aufgrund der zeitlichen Spanne nicht zielführend.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Fachkommissariat 53 (Einbruch - private Objekte)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lerchenauer Straße / Berberitzenstraße / Balsaminenstraße / Hyazinthenstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. (089) 2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 3:

Am Samstag, 10.06.2023, gegen 23:00 Uhr, meldete sich ein 21-jähriger Münchner beim Polizeinotruf 110 und gab an, soeben im Haus seiner Eltern, die nicht vor Ort waren, Licht gesehen und Stimmen gehört zu haben. Da davon auszugehen war, dass sich zeitgleich unbekannte Täter im Haus befanden, wurden sofort mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit gesandt, die schon zwei Minuten später am vermeintlichen Tatort waren.

Kurz darauf konnte durch die nun umstellenden Streifen festgestellt werden, dass ein unbekannter Täter in unmittelbarer Nähe vom Tatobjekt ausgehend fußläufig flüchtete. Dieser konnte in der nahen Umgebung durch die nun verfolgenden Beamten gestellt und festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 55-jährigen Serben, der zudem diversen Schmuck, Handschuhe und Bargeld in vierstelliger Höhe mit sich trug. Woher dieser Schmuck oder das Bargeld kam, ist Teil weiterer Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang der Tatverdächtige mittels eines Werkzeugs über die Terrassentür in das Haus, um dieses nach Stehlgut zu durchsuchen. Durch die Ankunft des 21-jährigen Mitteilers wurde er dabei unterbrochen.

Er wurde im weiteren Verlauf nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wegen dem Wohnungseinbruchsdiebstahl der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird am Sonntag, 11.06.2023, einem Haftrichter vorgeführt.

Das Fachkommissariat 53 (Einbruch - privat) führt die weiteren Ermittlungen zum Fall.